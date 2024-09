Homem é morto em ação policial no bairro do Tapanã, em Belém

Glauber Moises Freitas Ribeiro foi morto em uma ação policial na tarde de quarta-feira (11/9), no bairro do Tapanã, em Belém. A ocorrência começou depois que o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) foi acionado por volta das 14h30 para verificar a denúncia de motocicletas roubadas que estariam na avenida Arthur Bernardes com a Passagem Vitória.

A ROTAM se deslocou ao local e, assim que chegou lá, percebeu a movimentação estranha dentro de uma residência. A guarnição então entrou no imóvel e avistou dois homens correndo. Conforme o relato policial, um dos suspeitos atirou contra a PM, que revidou em seguida.

O homem baleado se tratava de Glauber. Ele foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tapanã, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, os militares apreenderam um revólver municiado, sete celulares e 16 papelotes de oxi. Todo o material confiscado foi apresentado na delegacia de Polícia Civil do Tapanã, onde o caso foi registrado.