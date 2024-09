Suspeito de estupro de vulnerável é preso na região das ilhas em Belém

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu na segunda-feira (16), na ilha do Maracujá, localizada entre os municípios de Belém e do Acará, região das ilhas. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).

Não há mais informações sobre quando o crime teria ocorrido ou quais as circunstâncias. O mandado foi expedido pela 1° Vara Criminal de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém. Segundo a PC, após um extenso trabalho de inteligência, a equipe da Polinter descobriu que o suspeito estava escondido na Ilha do Maracujá.

Foram realizadas diligências, com o apoio de um barco, na Baía do Guajará, para localizar o investigado. O homem foi encontrado pela equipe policial quando estava em uma embarcação. Na ocasião, ele foi identificado, abordado e recebeu voz de prisão. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da Justiça.