'Ninja' é morto em operação que investiga planos de atentados contra policiais no Pará

Robson Araújo Ferreira, conhecido pelo apelido de “Ninja”, foi morto após confronto com a Polícia Civil nesta terça-feira (17/9), em Castanhal, no nordeste do Pará, durante a operação “Arcanjo”. Na mesma ação foram presos Samara da Silva Nascimento, a “MR6”, e também Leonardo Gabriel Oliveira Cardoso. De acordo com a PC, o trabalho policial foi realizado a partir da apuração de que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho planejavam assassinar um investigador da PC e um sargento da Polícia Militar, ambos lotados no Inhangapi, no interior do estado.

No decorrer da operação, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão contra Samara. Ela é apontada por exercer a função de torre na organização criminosa em Inhangapi. No imóvel alvo da ordem judicial, os policiais civis encontraram a mulher e também Leonardo, que responde pelo crime de homicídio no distrito de Icoaraci. Ainda na residência, foram encontrados drogas e materiais de confecção de entorpecentes. Por conta disso, Samara e Leonardo foram presos em flagrante.

Com relação a “Ninja”, considerado um indivíduo perigoso, a polícia também disse que ele fazia parte do Comando Vermelho, mas mantinha posições diferentes de Samara, sendo a de disciplina final em Castanhal, e de idealizador de missões em Inhangapi.

Robson também tinha um mandado de prisão em aberto de busca e apreensão. No momento que a Polícia Civil foi cumprir a ordem judicial, ele recebeu os agentes a tiros, que revidaram e balearam o suspeito. “Ninja” não resistiu aos ferimentos e morreu. Na residência dele foram encontrados vários celulares e o armamento utilizados contra atentados a policiais.

Samara, que responde por tráfico de drogas na Comarca de Inhangapi, e Leonardo Gabriel foram encaminhados para a 3ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp). Os dois foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde seguem à disposição da Justiça.