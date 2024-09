Vigilante é morto durante assalto no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, nesta sexta-feira

Um vigilante foi morto no bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, na madrugada desta sexta-feira (27). O vigilante foi identificado como José Soares de Oliveira Neto, de 35 anos. Ele morreu no local.

A reportagem apurou que policiais militares do 6º BPM participavam da “Operação Madrugada de Paz” , no complexo da Cidade Nova 8. Uma pessoa informou que havia presenciado um assalto. Os policiais foram até o local indicado, no Conjunto Abelardo Conduru, onde já encontraram o vigilante morto no local.

Moradores da área ouviram três disparos de arma de fogo. E viram três homens no local. Da vítima, ainda segundo as primeiras informações, foram subtraídas uma arma de fogo e uma motocicleta, configurando o crime de latrocínio (roubo com resultado morte). Os militares apreenderam um adolescente de 15 anos. Ele foi conduzido à Data.

Em nota, a Polícia Civil informa que o crime de latrocínio é apurado pela Divisão de Homicídios. A vítima foi identificada como José Soares de Oliveira. Um adolescentes suspeito de participação no crime foi apreendido e apresentado na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), em Belém. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181.