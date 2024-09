Homem suspeito por latrocínio contra vigilante nesta madrugada é preso no Ver-O-Peso

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios (DH), prendeu nesta quinta-feira (26/09) um homem suspeito pelo crime de latrocínio contra o vigia Miguel Cardoso Melo, de 68 anos. O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM) após rondas na área do Ver-O-Peso, a PM apresentou o suspeito na unidade policial.

Na escola onde ocorreu o crime, a Polícia Científica do Pará fez a perícia para averiguar as circunstâncias do fato. O nome do suspeito não foi divulgado pelos órgãos de segurança.

O crime ocorreu nesta madrugada na escola Dom Mário, na rua Doutor Malcher, no bairro da Cidade Velha. De acordo com as investigações, a vítima trabalhava como vigilante e também residia há mais de 30 anos na escola onde o crime ocorreu, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Do local foram subtraídos objetos, e o vigilante foi encontrado morto.

Em depoimento, o homem preso confessou o crime e apontou outra pessoa como comparsa. Ele foi autuado em flagrante e, após os procedimentos legais, será encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar o outro envolvido no crime.