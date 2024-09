PF cumpre 144 mandados de busca e prende 60 suspeitos em megaoperação contra crimes sexuais infantis

Cerca de 144 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na quarta-feira (25), em várias cidades do país. Os alvos são suspeitos de armazenar e compartilhar material de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Na ação, 60 pessoas foram presas e uma vítima foi resgatada na cidade de Santa Catarina.

Os mandados foram cumpridos em 24 estados. Os suspeitos detidos, segundo as investigações, têm envolvimento na produção e venda do material com pornografia de crianças e adolescentes. Não há detalhes sobre a vítima resgatada.

Em Brasília, um dos presos foi um sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), de 38 anos. Ele não teve o nome revelado. Nas buscas foram encontrados cerca de 5 mil arquivos com imagens de abuso e exploração sexual infantojuvenil armazenados no computador pessoal do militar. O Comando da Aeronáutica se pronunciou e destacou que “repudia, veementemente, condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo”.

No Distrito Federal também foram presos um fotógrafo de 59 anos, em Taguatinga, e um técnico de informática, de 39 anos, no Recanto das Emas. No primeiro caso, o suspeito tinha 20 mil arquivos com conteúdo pornográfico de criança e adolescente no PC. O segundo suspeito continha armazenado cerca de 300 arquivos com as mesmas imagens ilícitas.

Segundo a PF, uma das táticas usadas pelos suspeitos seria o “grooming”. A prática consiste no aliciamento pela internet. Os suspeitos conversam com as crianças e adolescentes e ganham a confiança, usando perfis falsos. Depois, quando crianças mandam imagens em troca de algo que interesse aquela faixa de idade (celular, dinheiro ou outros itens), elas passam a ser ameaçadas". O ato também é considerada como estupro virtual, segundo a PF.

As ações ocorreram nos estados:

SP: 9

DF: 5

SC: 5

RJ: 4

RS: 4

CE: 3

MS: 3

PA: 3

PE: 3

AL: 2

ES: 2

PR: 2

RN: 2

RO: 2

RR: 2

AC: 1

AP: 1

BA: 1

GO: 1

MA: 1

MG: 1

MT: 1

PI: 1

SE: 1

Durante a investigação, a Polícia Federal contou com o apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos. De acordo com a PF, entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, foram cumpridos 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes.