Benevides: pastor e candidato a vereador é afastado de igreja após suspeitas de crimes sexuais

O pastor evangélico Cleiton Roberto, que também é candidato a vereador em Benevides, na Grande Belém, foi afastado de suas funções na igreja na terça-feira (27) após suspeitas de envolvimento em crimes sexuais contra membros da congregação. A decisão veio à tona um dia após a denúncia formal feita por um jovem de 18 anos na Delegacia de Polícia Civil de Benevides, que alega ter sido vítima do pastor desde os 12 anos de idade. Segundo a PC, “o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Benevides”.

De acordo com o advogado da vítima, Leandro Amaral, o caso mais recente de importunação ocorreu no último dia 15, quando o pastor teria tentado tocar indevidamente o jovem, que conseguiu se desvencilhar e evitar a continuidade da violência. Segundo a defesa, desgastado pela situação que perdurava há anos, o jovem decidiu denunciar o pastor no dia 26 deste mês, após receber o apoio de outros membros da igreja.

"Ele não aguentava mais, chegou a um ponto em que não podia se relacionar com meninas, pois o pastor sentia ciúmes e interferia em seus relacionamentos", revelou Amaral. O advogado conta que o pastor utilizava a confiança dos pais para se aproximar das vítimas, chegando a comprar roupas íntimas para o jovem sob o pretexto de verificar “se tinham ficado boas”, momento em que os abusos teriam ocorrido.

Após o registro da ocorrência, o pastor entrou em contato com a vítima, reconhecendo que a denúncia poderia arruinar sua carreira religiosa e política, como detalhou o advogado Leandro Amaral.

O afastamento do pastor Cleiton Roberto Carvalho de Souza foi oficializado na última terça-feira (27) por um comunicado assinado pelo reverendo Martinho Carmona, superintendente regional da Igreja do Evangelho Quadrangular de Benevides. "Venho comunicar o afastamento do Ministério por período indeterminado do Pr. Cleiton Roberto Carvalho de Souza. A Congregação do Bairro Madre Tereza, antes sob sua liderança, passará a ser administrada pela Sede Regional", diz a nota, na qual Carmona se coloca à disposição para esclarecimentos.

A reportagem tenta localizar a defesa do pastor. O espaço segue aberto.