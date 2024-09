Vigia de escola é morto na Cidade Velha, em Belém, nesta quinta-feira

O vigia de uma escola foi assassinado no bairro da Cidade Velha, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (26). A vítima, identificada como Miguel Cardoso Melo, de 68 anos, trabalhava na escola Dom Mário, na rua Doutor Malcher.

Acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), uma guarnição da Polícia Militar esteve na cena do crime. Mas, nesse primeiro momento, os militares não conseguiram saber qual instrumento foi usado para matar o vigia.

Os policiais civis e militares apuraram que dois homens foram vistos saindo do local correndo e com objetos da escola. Ainda segundo essas primeiras informações, um suspeito foi detido na Feira do Açaí. Ele tinha uma televisão da escola, o que configura o crime de latrocínio (roubo com o resultado morte).

Uma equipe da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, esteve no local. A Polícia Científica do Pará foi acionada de madrugada e fez o levantamento no local do homicídio.

A Polícia Civil informa que o crime de latrocínio é apurado pela Divisão de Homicídios. A vítima foi identificada como Miguel Cardoso Melo, 68 anos. Perícias foram solicitadas. Um suspeito de participação no crime foi preso, encaminhado para atendimento médico e será ouvido na sede policial. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia. O número é o 181.