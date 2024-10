Suspeito de assaltar farmácia é morto em perseguição policial no Complexo do Jurunas

Um homem suspeito de assaltar uma farmácia no bairro do Jurunas, em Belém, foi morto pela Polícia Militar nesta quinta-feira (17) durante uma perseguição no Complexo do Jurunas.

De acordo com o 20º Batalhão da PM, responsável pelo patrulhamento da área, o homem morto, identificado como Lucivaldo Baia Carvalho, era um dos dois suspeitos de assaltar uma farmácia no início da tarde de hoje, na travessa de Breves com a rua Osvaldo de Caldas Brito.

Segundo a PM, o assalto à farmácia foi registrado pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento, permitindo a identificação dos dois homens envolvidos no crime. Com base nas imagens, os policiais iniciaram uma busca nas proximidades do Complexo do Jurunas, onde localizaram um dos suspeitos.

De acordo com a versão dos policiais, ao avistar a viatura, o homem teria sacado um revólver e disparado contra os agentes, fugindo em seguida para uma área de mata próxima ao complexo. Durante a perseguição, ele foi atingido.

Ainda segundo a PM, os policiais prestaram socorro ao suspeito, levando-o a Unidade de Pronto Atendimento do Jurunas (UPA), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.