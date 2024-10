Suposto integrante de facção criminosa é morto em ação policial no Marajó

Kayo Pureza Santana, de 20 anos, foi morto em uma ação policial na terça-feira (1º/10), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Ele era suspeito de ameaçar agentes de segurança pública e suposto integrante de uma facção criminosa. Além disso, Kayo também tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e assalto, além de condenação judicial que cumpria em regime aberto domiciliar.

Ao portal Notícia Marajó, o gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, disse que os militares do 9° Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) receberam uma denúncia anônima de que o suspeito estava com uma arma de fogo e comercializando entorpecentes na rua Antero de Araújo.

Com isso, os militares se dirigiram até o local informado. Kayo teria corrido para trás de uma casa de difícil acesso ao perceber a presença policial. Assim que os policiais se aproximaram, ele teria disparado contra os policiais, que revidaram e o acertaram, conforme ainda o Notícia Marajó. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Kayo ainda com vida, segundo a PM, para o Hospital Regional Público do Marajó. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

VEJA MAIS

De acordo com as autoridades, com Kayo foi encontrado uma arma de fogo da fabricação caseira calibre 38, 41 poções de maconha, 15 poções de oxi e dois celulares e R$45.

Antes da guarnição do 9º BPM sair do local, parte da população teria se revoltado com a ação e tentado impedir a saída da equipe do local. Os militares chagaram a disparar tiros com balas de borracha para dispersar a confusão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o caso e aguarda retorno.