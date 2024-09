‘Fantasma’ morre em intervenção policial em Capanema

Fabio Calebe Mesquita da Silva, mais conhecido como ‘Fantasma’, morreu em uma intervenção policial no bairro Areia Branca, em Capanema, nordeste do Pará. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (27/09), quando o suspeito foi avistado por uma equipe da Polícia Militar enquanto trafegava em uma motocicleta e teria sacado uma arma de fogo ao receber ordem de parada.

Segundo informações policiais, ainda na manhã de sexta-feira (27/09), a equipe de inteligência foi informada sobre um possível atentado aos policiais do município. Um dos suspeitos de envolvimento no ataque seria ‘fantasma’, que teria ligação com uma facção criminosa que atua na cidade. Os agentes localizaram o suspeito e passaram a fazer o monitoramento dele, para evitar possíveis crimes.

Por volta de 20h, o suspeito estava trafegando pela Av. Barão de Capanema e teria recebido ordem de parada de uma viatura. O relato da PM é que Fantasma desceu da moto e levou a mão a cintura, de onde tirou uma arma de fogo. Na ocasião, para evitar um possível ataque, os militares relataram que fizeram disparos contra o suspeito. Imediatamente os agentes levaram Fantasma para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, onde foi socorrido mas morreu horas depois.

Conforme a PM, Fábio Calebe tem passagens pela Justiça pelo crime de assalto a mão armada. Além disso, ainda seria suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em junho deste ano, uma tentativa de homicídio a um morador do bairro Areia Branca e também era investigado em um caso de tentativa de execução de um Policial Militar no bairro centro. Uma arma de fogo, munições e a moto usada pelo suspeito foram apreendidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura a morte de Fábio Calebe Mesquita da Silva após troca de tiros com policiais militares. O caso é apurado pela Delegacia de Capanema. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.