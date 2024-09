Homem é morto em ação policial em Icoaraci

Um homem identificado como Lucas José Passos dos Santos, conhecido pelo apelido de “Luquinha”, foi morto em uma ação policial na tarde de terça-feira (24/9), na Estrada Velha do Outeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com as autoridades, a Polícia Militar havia recebido uma denúncia de que um homem estaria comercializando drogas e armado na Rua Amazonex, por volta das 15h10.

A partir da informação, uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) se deslocou até o local. Os militares foram recebidos a tiros assim que chegaram no local, segundo a polícia.

Por conta disso, os agentes revidaram e balearam o suspeito, que se tratava de Lucas. A PM chegou a socorrê-lo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A arma que Lucas utilizou para atirar contra os policiais foi apreendida e apresentada à 8ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Icoaraci, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.