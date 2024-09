Homem é morto a tiros no estacionamento de farmácia no bairro da Condor, em Belém

Arnaldo Costa Dias Júnior, de idade não revelada, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (04/05), no estacionamento de uma farmácia, no bairro da Condor, em Belém. Imagens da câmera de segurança do local mostram quando dois suspeitos em uma moto se aproximam e fazem os disparos na região da cabeça da vítima. Arnaldo foi baleado duas vezes. Ele morreu na hora e os suspeitos fugiram em rumo desconhecido.

Conforme as informações policiais, o homem trocava o pneu de um carro no estacionamento da drogaria, localizada na travessa Padre Eutíquio, esquina com a avenida Alcindo Cacela. Pelas imagens do circuito interno de vigilância da farmácia, é possível ver que Arnaldo não percebeu a aproximação dos executores. As imagens mostram o garupa da moto descendo do veículo e alvejando o homem.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que realizou os procedimentos de isolamento da área até a chegada das polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA). Segundo os peritos, a vítima foi alvejada com um tiro na face e outro na nuca. Além disso, teria tentado correr, mas não conseguiu. O delegado Egídio Queiroz, responsável pelo caso, informou que as informações estão sendo apuradas e que o carro onde a vítima estava era alugado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre as investigações do homicídio e aguarda retorno.