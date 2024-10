Comportamento de gato chama atenção de dono e evita assalto; entenda

Uma situação inusitada aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, quando um gato demonstrou seus instintos felinos e alertou seu tutor sobre uma situação suspeita, a atitude do animal acabou evitando um crime. Segundo informações da Polícia Militar da região, divulgadas pelo portal ND+, o incidente ocorreu na madrugada da última terça-feira (8), quando um homem chegou ao Hospital Regional com ferimentos graves causados por golpes de faca.

A vítima relatou que notou a inquietação e o comportamento estranho de seu gato, além de um forte odor vindo da sala. Desconfiado, decidiu investigar e encontrou um homem desconhecido mexendo em seus pertences. O invasor reagiu, sacando uma faca e ameaçando o morador para que ele se virasse de costas. Em resposta, a vítima entrou em luta corporal com o criminoso e foi ferida por dois golpes, um deles no tórax, que perfurou seu pulmão.

Apesar dos ferimentos, o morador conseguiu deter o invasor temporariamente, mas o criminoso fugiu logo em seguida sem levar nada. Até o momento, o responsável pela invasão não foi encontrado. A vítima acredita que o suspeito aproveitou uma obra em andamento no local para entrar pela janela do banheiro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)