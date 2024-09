Gato obeso fica entalado ao tentar fugir de centro de reabilitação

Um gato de 17,2 kg acabou ficando entalado em uma sapateira após tentar fugir de um centro de reabilitação para animais obesos. Recentemente, o mesmo felino, nomeado de Kroshik (em português, Migalhas), havia sido resgatado do porão de um hospital na Rússia. Segundo o NY Post, o animal era super alimentado no local, com uma dieta composta de sopa e biscoitos.

Após o resgate, o gato foi levado para um abrigo da cidade de Perm. Desde então, ele passava por uma dieta regrada e exercícios diários para melhorar a forma física e vencer a obesidade.

Apesar do carinho recebido no abrigo, o tratamento não deve ter agradado o animal, que acabou ficando preso em uma sapateira após tentar fugir do centro de reabilitação.

A veterinária Ekaterina Bedakova, responsável pelo gato Kroshik, viu a situação de fuga como um indício de recuperação. “Ficou extremamente descontente quando o encontramos disfarçado de chinelos, mas, depois de uma porção de comida, se acalmou”, disse ela.

O gato deve continuar em tratamento até que alcance o peso recomendado para sua espécie, que é de 4,5 kg. A meta é que ele perca entre 70 g a 150 g por semana.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)