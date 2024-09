7 vidas? Gato retorna vivo para casa quatro dias após ser 'cremado'; entenda o caso

O mito de que os gatos tem 7 vidas é muito conhecido pelas pessoas. Embora seja uma biologicamente impossível, o caso de um felino na Inglaterra chamou bastante atenção após ele voltar vivo para casa quatro dias após ter sido "cremado".

Enquanto aproveitava as férias em família, Nicci Knight recebeu a informação de que um de seus gatos de estimação, chamado Ted, teria fugido de dentro de casa e sido encontrado sem vida por vizinhos, que encontraram o corpo do animal em um lago no jardim da residência.

VEJA MAIS

“Tive que dar a notícia ao meu marido e aos nossos quatro filhos e ficamos todos arrasados, porque Ted é uma grande personalidade e um membro querido da família”, disse a mulher em entrevista à BBC.

Na Turquia, a tutora providenciou a cremação do corpo de seu animal no Crematório Heavenly Pets e informou à BBC que gastou 130 euros (aproximadamente R$ 809 na cotação atual). No entanto, quatro dias depois, ela teve uma grande surpresa: Ted havia retornado para casa. Assim, descobriu-se que tudo não passava de um mal-entendido.

Entenda o caso

Dias após a cremação, uma cuidadora de animais, responsável por outro gato da família, ligou desesperada para Nicci, informando que Ted, o gato que supostamente havia morrido, estava na verdade vivo.

“Eu não acreditei no começo”, disse a tutora. “Eu tive que fazer com que ela me ligasse por FaceTime ao vivo para que eu pudesse ver que Ted estava realmente vivo”, relembrou.

A cuidadora informou que o gato havia acabado de passar pela portinha de gatos na porta da residência. Nicci percebeu, então, que havia cremado um gato desconhecido. Após voltar das férias, a família tentou localizar o tutor do gato cremado, mas não tiveram sucesso. Além do susto e da confusão, Nicci agora sabe que Ted costuma visitar a casa dos vizinhos.

“Temos que ir buscá-lo porque, você sabe, não queremos que ele vá para o lago”, brincou, aliviada, a tutora.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)