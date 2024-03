Com 1,30 metro, gato brasileiro pode ser o maior do mundo e busca título no Guinness Book

Márcia Oliveira e Jean Martins, de Jaú, no interior de São Paulo, acreditam que seu gato Xartrux pode ser o maior do mundo. Com 1,30 metro de comprimento e pesando mais de 10 quilos, o gigante peludo da raça maine coon impressiona a todos que o veem e busca entrar no Guinness Book.

O casal protocolou, em janeiro, a documentação e as fotos exigidas pelo livro dos recordes, e Xartrux é oficialmente um dos candidatos ao posto de maior gato do mundo. "Quando medimos ele da ponta do nariz até a cauda, e ele estiver relaxado, a gente consegue chegar a 1,35 metro", revelou a tutora em entrevista ao G1.

VEJA MAIS

Xartrux, de seis anos, é de uma raça já conhecida pelo gigantismo de seus espécimes. Os machos da raça Maine Coon têm em média 1,10 metro, e as fêmeas apenas 10 centímetros a menos. O tamanho do felino brasileiro supera o do maior gato vivo atualmente: um italiano da mesma raça, que mede 1,19 metro.

Agora, os tutores esperam um retorno da solicitação, que deve ocorrer entre o fim de abril e o início de maio. O Guinness Book realizará uma medição oficial, com a presença de um jornalista, um fotógrafo e um juiz, para assinar a declaração do tamanho do mascote.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)