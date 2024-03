Americana com a língua mais grossa do mundo entra para o livro dos recordes, o Guinness

A americana Jenny DuVander, moradora de Portland, estado do Oregon (EUA), escreveu o seu nome no Guinness World Records - o livro dos recordes - como a dona da língua com a maior circunferência do mundo, na categoria feminina. O órgão tem 13,25 cm.

A mulher descobriu que poderia disputar o título de língua mais grossa do mundo depois de uma ida ao dentista, quando o profissional tirou as medidas do órgão.

“As línguas não são exatamente lindas, são? Mas, são muito legais. Elas são puro músculos e muito ágeis. A língua é o único músculo livre para se movimentar dessa maneira”, disse Jenny.