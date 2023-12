Golpe dos gatinhos: jovem faz carinho em gato e é cercada por outros 7 irmãos; vídeo

Uma jovem norte-americana que caminhava de noite pelas ruas de Ohio, nos Estados Unidos, foi surpreendida por uma cena inusitada. Ela parou para fazer carinho em um gatinho laranja, mas logo percebeu que não estava sozinha. De repente, todos os irmãos do gatinho apareceram. Bella DiPasquale, que é amante de gatos, ficou tão surpresa que não sabia o que fazer.

No início, o gato parecia hesitante, mas logo se rendeu aos carinhos da jovem. Mas o melhor ainda estava por vir. "Oh meu Deus", disse ela, enquanto a câmera do celular tremia. Em poucos minutos, Bella estava cercada por pelo menos sete gatos, que a olhavam de cima do muro.

O momento foi compartilhado no TikTok da jovem e foi assistido por mais de oito milhões de pessoas. O caso ficou conhecido como o "golpe dos gatinhos".

VEJA MAIS

"Eu conheço esse golpe! Você leva um pra casa e quando vê já tem oito gatos morando com você sem pagar aluguel", brincou uma internauta nos comentários do vídeo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)