Menina mostra maneira curiosa para fazer gatinho dormir e encanta a web; vídeo

Uma criança encantou a internet ao revelar a forma como bota o gatinho, pet da família, para dormir. O animal, de pelagem laranja, chega a adormecer com o conforto. As imagens viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, o gatinho aparece deitado sob um lençol, a cabeça repousando em um travesseiro, enquanto abraça uma pelúcia. A mãe narra que Helena aplicou uma estratégia - fora do comum - para induzir o relaxamento completo do felino. A virada de chave está em uma playlist de músicas específicas para gatos, disponível no YouTube.

Todo o carinho chamou atenção dos internautas e se tornou viral, acumulando 367 mil visualizações e mais de 57 mil curtidas. Assista ao vídeo:

