Tutor grava reação de cachorro e gato quando está fora de casa e encanta a web; vídeo

Um vídeo cativante de uma amizade sincera entre um gato e um cachorro, enquanto estão sozinhos em casa, viralizou nas redes sociais. Isso porque Joule, um cachorro da raça Vizsla, fica com ansiedade quando está só, e Kelvin, um gato malhado, resolveu acolher o cão na fase mais tensa do dia. A história de cumplicidade é compartilhada na conta de Instagram @ginger_cat_and_vizlas e conquistou o coração dos internautas.

A família, assim como os pets, são do Reino Unido. Na web, há várias imagens de momentos afetuosos entre os dois animais de estimação. A surpresa por trás das cenas reside na motivação do dono, que decidiu registrar a interação entre Joule e Kelvin após perceber o estado de agitação do cão. A intenção era entender como Joule conseguia encontrar conforto mesmo na ausência dos tutores. A resposta foi revelada pelas imagens: a presença do gato Kelvin se tornou um bálsamo para Joule.

Em entrevista ao Daily Star, o dono compartilhou o motivo por trás do experimento: "Eu estava curioso para saber quanto tempo levaria para Joule se acalmar." O proprietário, que preferiu manter sua identidade anônima, compartilhou detalhes sobre a relação especial entre os dois animais. "Inicialmente, eu posicionei todas as câmeras em locais elevados para capturar uma visão panorâmica da sala. Foi nesse momento que percebi que Joule e Kelvin estavam juntos no sofá. Então, redirecionei uma das câmeras para focar diretamente no sofá e notei que eles não apenas compartilhavam o espaço, mas também demonstravam aconchego mútuo. Foi nesse instante que percebi que Kelvin desempenhava um papel importante no alívio da ansiedade de Joule. Embora Kelvin sempre tenha sido amigável com os cães, a profundidade de sua conexão só ficou clara após a análise das filmagens", compartilhou o proprietário.

Desde a divulgação do vídeo, a conta do Instagram atraiu mais de 91 mil seguidores, todos encantados com a história inspiradora de Joule e Kelvin. Comentários calorosos inundaram as publicações, com um seguidor escrevendo: "A história de Joule e Kelvin é genuinamente tocante". Outro comentário ressalta: "A ligação entre esses dois é verdadeiramente emocionante".