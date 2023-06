Craque da altinha: cãozinho viraliza ao jogar futvôlei com seu dono

O cãozinho Floki, um border collie de quase 2 anos de idade, viralizou nas redes sociais por mostrar como é "bom de bola" no futvôlei. Com quase 200 mil seguidores, ele faz jogadas de altinha - esporte em que a meta é manter a bola no ar por mais tempo sem usar as mãos - ao lado de seu dono, na "praia" formada em torno do lago Paranoá em Brasília (DF).

Correndo de um lado para o outro, salvando a bola com a cabeça e com o focinho, o doguinho segue o jogo fazendo passes perfeitos com o parceiro. Conhecido na internet como Rei da 'AUtinha', ele já soma mais de 4,3 milhões de visualizações.

Quem cuida do Instagram de Floki (@dog_altinha) é o seu tutor, o brasiliense Gustavo Rodrigues, professor de futvôlei. Ele conta que se surpreendeu ao descobrir a habilidade do pet que, agora, é seu principal parceiro dos esportes e está sempre participando das atividades e aulas que ministra.

Ele impressiona os internautas pelo seu desempenho. "Ele só joga altinha? Tô precisando de um zagueiro", brincou um dos seguidores. Outro usuário comentou que a raça border collie é muito inteligente e, quando treinada, é capaz de fazer várias atividades e truques impressionantes.

Veja um dos vídeos do Rei da AUtinha:

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)