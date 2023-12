Professor cuida de gatinho para aluna fazer prova em sala de aula; vídeo

Um professor de francês e inglês de uma universidade no México, chamado Martin Adan, protagonizou um gesto de compaixão ao cuidar do gatinho de uma aluna para permitir que ela realizasse uma prova em sala de aula. O vídeo do momento encantador ganhou destaque no TikTok, acumulando mais de 1,8 milhões de curtidas.

No dia da prova, a aluna se viu sem opção para deixar o gatinho em casa e decidiu levá-lo para a instituição. Diante dessa situação, o professor Martin Adan não hesitou em ajudar, garantindo que a estudante pudesse se concentrar completamente no exame. Martin, que além de professor é amante de gatos, demonstrou grande habilidade em lidar com o animal durante a prova.

No vídeo é possíel ver o momento de descontração e carinho entre o professor e o gatinho, que se sente à vontade, inclusive escalando os ombros.. O docente destacou a importância de cuidar dos animais, afirmando que "cuidar dela foi muito bom" e ressaltando que os animais merecem todo o amor.

A atitude de Martin evidencia a valorização da compaixão e a compreensão das necessidades dos alunos, proporcionando um momento divertido e positivo em sala de aula.