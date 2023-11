Homem mata pets da ex-companheira para forçá-la a responder mensagens

Um homem foi preso em Luziânia, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (20), por matar diversos animais para obrigar a ex-companheira a responder suas mensagens. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mulher foi à delegacia denunciar o ex-companheiro. No momento em que ela estava realizando o boletim de ocorrência com os policiais, o homem passou a enviar mensagens, via WhatsApp, com fotos dos animais de estimação dela.

Nas mensagens, ele dizia que, se ela não respondesse, iria matar todos os animais. O criminoso chegou a mandar fotos do coelho de estimação da vítima já morto. Ela explicou aos policiais que adquiriu o animal para tratar uma depressão.

O autor continuou enviando novas fotos, desta vez, com calopsitas vivas e, logo depois, abatidas e decapitadas. O criminoso também ameaçou matar o cachorro e o gato da vítima caso ela não respondesse às mensagens. Além disso, o homem ainda queimou as roupas e sapatos da mulher.

O suspeito tentou fugir, mas foi capturado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O agressor foi autuado em flagrante por ameaça, injúria, dano e maus-tratos a animais. A pena para cada um desses crimes varia de um a quatro anos de prisão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)