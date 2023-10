Mais de mil gatos são resgatados pela polícia a caminho de matadouro; carne seria comercializada

A polícia da China interceptou um caminhão que transportava mais de mil gatos a caminho de matadouro para que a carne fosse comercializada como sendo de porco ou de carneiro para restaurantes da região. No veículo, diversos animais raptados estavam distribuídos em caixas pequenas de forma criminosa.

A ação dos criminosos foi denunciada por um grupo de ativistas que monitoraram o grupo por quase uma semana. Segundo os denunciantes, os animais também ficavam em caixas com cerca de 20 felinos, em uma área dentro de um cemitério.

Os bichanos seriam abatidos e transformados em espetos de carne ou linguiças. Na China, a carne de gato é vendida a 10 yuans (R$ 7) por quilo, mas a carne de carneiro sai a 70 yuans, cerca de R$ 49. "Vendendo um gato esfolado de 1 quilo como carne de carneiro ou porco, [os negociantes] ficam com toda a diferença de preço como lucro”, afirma um dos ativistas.

O grupo de ativistas já havia descoberto anteriormente um matadouro na província sudeste de Guangdong, onde carcaças de gatos esfolados e congelados eram armazenadas para serem vendidas. "Enquanto houver algo a ser ganho, um lucro, haverá pessoas que farão o que for necessário", disse Jian, acrescentando que as pessoas que compram a carne não conseguem identificar a origem do animal em produtos como espetinhos ou linguiças.

Por enquanto, a maioria dos gatos resgatados foi realocada para um parque transitório, onde são cuidados por voluntários.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com