VÍDEO: Gato se agarra em maçaneta de carro durante enchentes em Dubai e viraliza

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um gato lutando pela sobrevivência durante as inundações históricas que atingiram Dubai na última terça-feira (16). Nas imagens, o felino aparece agarrado à maçaneta de um carro parcialmente submerso em meio à água que tomava conta das ruas da cidade.

As fortes chuvas, que caíram em apenas 24 horas o equivalente à precipitação média de dois anos na região, causaram transtornos generalizados em Dubai. As pistas do Aeroporto Internacional ficaram inundadas, shoppings de luxo e estações de metrô foram invadidos pela água e carros de luxo acabaram submersos. Foi a tempestade mais intensa em Dubai em pelo menos 75 anos. Já são cerca de 20 mortos em todo o Oriente Médio.

Em meio a este cenário caótico, o vídeo do resgate do felino, realizado por um agente da polícia local que colocou o animal em segurança em um barco, viralizou rapidamente nas redes sociais, comovendo internautas em todo o mundo. "Um verdadeiro herói", comentou um usuário do X. "A inteligência do gato é fora do normal!", disse outro. "Tava triste, mas fiquei feliz por ajudarem o bichinho", afirmou uma terceira pessoa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, coordenadora de OLiberal.com)