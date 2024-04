VIDEO: Chuva forte causa inundação no aeroporto de Dubai

Na manhã desta terça-feira (16), a condição climática desfavorável e grande volume de chuva fizeram com que o funcionamento do aeroporto tenha parado, causando inundação no pátio de aeronaves, em Dubai. Por conta da situação crítica, vários voos tiveram que ser desviados ou cancelados. A mídia local estima que as chuvas alcançaram o patamar acima dos 100 milímetros, considerado totalmente alarmante para a região.

Antes mesmo da situação caótica, o Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos já tinha emitido um alerta de clima instável, com ventos fortes e chuvas intensas durante todo o dia, aconselhando que a população ficasse em casa.

O vídeo mostra o momento em que um 737 MAX da FlyDubai realiza o taxiamento durante a chuva torrencial, com parte da aeronave na água. Além de Dubai, os aeroportos de Sharjah e Zayed de Abu Dhabi também tiveram as operações afetadas.

Confira o video:



(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)