Suspeito de pedofilia e estupro é preso em operação na Grande Belém

Um esquema de crimes sexuais envolvendo extorsão, armazenamento de pornografia infantil e estupros foi interrompido pela Polícia Civil do Pará, que prendeu, nessa sexta-feira (27/12), um suspeito em Santa Izabel do Pará, cidade localizada na Região Metropolitana de Belém (RMB), durante a operação “Predador”.

De acordo com as investigações, o indivíduo persuadia as vítimas a enviarem mensagens íntimas e, em seguida, as ameaçava com a divulgação do material. Durante as diligências, foram encontrados mais de 100 gigabytes de conteúdo pornográfico, incluindo vídeos relacionados à pedofilia. Até o momento, a polícia identificou cinco vítimas.

Além das acusações de extorsão e armazenamento de material ilícito, o suspeito também é investigado por um caso de estupro consumado e uma tentativa de estupro no município de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo o delegado Joanisio Neto, titular da Delegacia de Quatro Bocas, o trabalho investigativo envolveu a identificação do suspeito, que utilizava redes sociais para cometer os crimes, e sua posterior localização e prisão. “As investigações prosseguem. O inquérito será concluído no prazo legal e remetido à Justiça, reforçando o compromisso da instituição com a segurança da população paraense e a ordem pública”, afirmou.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde serão realizadas as medidas cabíveis. A operação “Predador” evidencia o esforço contínuo das autoridades para combater crimes sexuais e proteger a integridade das vítimas. A Polícia Civil reforça a importância de denúncias anônimas e a colaboração da população no enfrentamento de práticas criminosas.