Homem é preso por estupro de vulnerável dentro de ônibus na rodoviária de Marabá

Um homem foi preso por estupro de vulnerável dentro de um ônibus no Terminal Rodoviário da Folha 32, em Marabá, na tarde da última quinta-feira (02/01). O suspeito identificado como Wilson Alves Pereira estaria se masturbar em um ônibus de transporte intermunicipal, enquanto tocava uma criança de três anos, sentada na frente dele.

Outro passageiro viu o crime e chamou a polícia. Ele imobilizou o homem que estava de calças abaixadas e nu no veículo. A mãe da criança dormia no momento do ocorrido, e a menor brincava na janela. O suspeito foi rendido por alguns passageiros até a chegada da Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência.

Segundo o portal Correio de Carajás, quando o homem foi abordado e indagado sobre o que estava fazendo, o suspeito respondeu que estava passando pomada no órgão genital. Com ele, foi encontrada uma sacola com medicamentos, aos quais continha uma pomada.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Marabá apura o caso sob sigilo.