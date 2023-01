Paloma Duarte posta momento íntimo com Bruno Ferrari no final de semana: 'Pegação'

Paloma Duarte, de 45 anos, publicou nesta segunda- feira (30), para seus mais de 540 mil seguidores no Instagram, um compilado de fotos em um momento íntimo com seu atual marido, o também ator Bruno Ferrari, de 40 anos, na beira de uma piscina

Na legenda da publicação, a atriz explica o "sumiço" no final de semana: “motivos de amor”.

A filha de Paloma, Ana Clara Winter, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Marcos Winter, foi quem registrou os cliques românticos do casal e recebeu agradecimento da mãe. “Obrigada @anaclarawinter amei o registro da pegação”, disse a atriz.

Casados desde 2012, Paloma e Bruno vivem trocando declarações de amor na internet. "Sou tarada em você", disse ela recentemente.

Os dois são pais de Antônio, de 6 anos. Paloma ainda tem a filha Maria Luíza, que hoje estuda Medicina na Argentina, fruto da antiga relação da atriz com o cantor Renato Lui.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)