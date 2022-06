Grazi Massafera tem momento com ex-namorado exposto no 'Domingão com Huck'

Grazi Massafera passou por um momento constrangedor durante sua participação no programa "Domingão com Huck", no último domingo (12). A atriz estava como jurada do quadro “Dança dos Famosos”, quando o apresentador Luciano Huck decidiu surpreender a artista, exibindo um depoimento inusitado da amiga e atriz Anna Lima.

No vídeo, Anna contou sobre um momento engraçado que aconteceu em sua casa, quando Grazi estava no início de um namoro e decidiu levar o namorado para conhecê-la. Anna disse que aproveitou a companhia dos dois e em seguida deixou a amiga a sós com o rapaz.

Ainda no depoimento, Lima falou que estava em outro cômodo da casa quando, de repente, escutou um barulho estranho e imediatamente pegou o celular para ver o que tinha acontecido com a amiga.

“Ela deve ter feito alguma ‘performance’ e fez um barulho”, declarou Anna, sem dizer do que se tratava o som inusitado.

Grazi respondeu envergonhada: “Não pode contar. Que horário que é o programa? Vamos deixar para mais tarde."

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)