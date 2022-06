Grazi Massafera é flagrada em sessão de fotos em praia do Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (7), Grazi Massafera esteve na Praia de Grumari, no Rio de Janeiro, para um ensaio fotográfico na Praia de Grumari, no Rio. Usando um maiô laranja, com um recorte até a barriga, ela esbanjou beleza e sensualidade nos cliques.

Com a ajuda de um espelho, ela fez bastante poses e caminhou pela praia.

