Grazi Massafera assina coleção de roupas inspiradas em Alter-do-Chão

Grazi Massafera surpreendeu a todos quando apareceu em Alter do Chão, no Pará, em outubro deste ano. Sem muitas informações na época, pouco se sabia sobre o real motivo da viagem da artista. Acompanhada da filha, ela aproveitou as belezas do Baixo Amazonas.

O mistério foi revelado com a divulgação do novo projeto de Grazi. Um vídeo publicado nas redes sociais, mostrou que a vinda de Grazi ao Pará estava relacionada ao novo projeto que a atriz desenvolveu em parceria com uma marca de roupas. A C&A lançou uma coleção de roupas inspiradas nas diversas regiões brasileiras, e Massafera assinou a dedicada a Alter-do-Chão.

Ludmilla, Manu Gavassi e Preta Gil representarão as demais regiões da coleção.