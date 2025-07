Milton Cunha e namorado fazem viagem internacional em voo de primeira classe

O carnavalesco paraense Milton Cunha, de 63 anos, conhecido por sua extravagância e bordões que caíram no gosto popular, embarcou rumo à Alemanha com o namorado, o corretor de imóveis Vitor Moraes, de 42 anos.

Vitor e Milton Cunha começaram a ser vistos juntos no início de dezembro de 2024, chegando a um evento na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Na virada do ano, o carnavalesco declarou numa entrevista ao Gshow já estar namorando, após terminar o casamento de 15 anos com o passista e professor de Educação Física Dhu Costa.

O casal curtiu a viagem na primeira classe, e Vitor fez questão de registrar o momento com fotos nas redes sociais. Ele postou tomando um drinque ao lado de Milton. A viagem não e a passeio. Milton vai apresentar por lá, nesta quinta-feira (3), a roda de samba com o clube do Pagode de Frankfurt.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.