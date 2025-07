Roberta Carvalho e Aíla levam arte e música da Amazônia ao ‘Solar Festival’ na Suíça

A cultura amazônica estará presente na edição de 2025 do Solar Festival, que será realizado desta quinta-feira (24) até o dia 28 de julho, em Zurique, na Suíça. Pela primeira vez, a programação do evento será conduzida sob a curadoria de duas artistas paraenses: Aíla e Roberta Carvalho. A iniciativa inclui música, artes visuais, tecnologia e debates com foco na produção contemporânea da região Norte.

O convite para a participação de Aíla e Roberta está relacionado ao trabalho desenvolvido por ambas em projetos como o festival MANA - voltado para mulheres da música da Amazônia - e o Amazônia Mapping, festival que une arte e tecnologia. Durante o Solar Festival, as duas produções terão versões internacionais.

A cantora Aíla apresenta um show no palco do Moods, casa de eventos de Zurique, com repertório que mescla pop amazônico, eletrônica, zouk, brega, lambada e carimbó. A parte visual do espetáculo tem direção de Roberta Carvalho, que também exibe obras de videomapping como “Symbiosis”, na fachada do Schiffbauplatz e na Ilha Saffa, além de comandar uma oficina na Universidade das Artes de Zurique (ZHdK).

Video Mapping em realidade virtual da obra "Resiste" (Divulgação)

A programação inclui ainda a instalação “Amazônia Mapping VR”, com experiências sensoriais em realidade virtual, assinadas por artistas como Rafael Bqueer, Jean Petra, DJ Méury, Bianca Turner e PV Dias.

Criado em 2019, o Solar Festival tem como proposta valorizar a cultura brasileira em Zurique. A edição de 2025 trabalha com o tema “Arte e Cultura como Catalisadores para uma Consciência Transformadora”, abordando questões como crise climática e saberes ancestrais.

Entre as atrações confirmadas estão o grupo Kayatibu, formado por jovens indígenas do povo Huni Kuin; a artista indígena travesti Uýra Sodoma, da etnia Munduruku; filmes de Keila Sankofa, cineasta do Amazonas; além de uma mesa de debate sobre o conceito de “florestania” com artistas e lideranças convidadas.