Festival Amazônia Mapping 2024 lança edital para artistas de todos os países pan amazônicos

Estão abertas as inscrições para o edital do Amazônia Mapping 2024, que convida artistas visuais de toda a Pan-Amazônia a participarem de um dos principais festivais de projeção mapeado do Norte do país. Os interessados podem realizar as inscrições, gratuitas, até o dia 26 de outubro, por meio do site oficial do festival. As obras selecionadas pela curadoria ocuparão a fachada do Museu do Estado do Pará, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém, nos dias 1º e 2 de novembro, oferecendo uma experiência única de arte visual. O festival em si iniciará a partir do dia 28 de outubro ocupando as fachadas de prédios históricos da capital.

Ao todo, pelo menos 30 obras serão escolhidas, com premiações de R$ 3 mil. Podem participar artistas do Brasil e de outros países da Pan-Amazônia, como Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e Suriname.

Roberta Carvalho, curadora e diretora artística do Amazônia Mapping, destacou a importância da expansão do festival para toda a Pan-Amazônia, um passo que, segundo ela, foi inevitável.

"O festival sempre teve como foco a Amazônia como território cultural. Essa região é vasta, complexa e rica em diversidade. A ideia surgiu a partir da vontade de conectar os diferentes países que compartilham esse bioma, fortalecendo a rede de artistas e aproximando realidades que, embora distintas, compartilham desafios e conexões pelo bioma. Visibilizar esses artistas é uma forma de criar conexões e demonstrar nossas narrativas sobre a grandiosidade da nossa região", afirmou.

Os artistas podem inscrever até três obras distintas, com vídeos de 60 a 120 segundos que explorem diversas linguagens visuais, como vídeo mapping, videoarte, video dança, fotografia e animações em 2D e 3D. Roberta reforça que a liberdade criativa é essencial para o festival.

"As exibições são abertas a uma ampla variedade de temas e formas de expressão. Valorizamos narrativas, perspectivas e olhares que reflitam as múltiplas realidades amazônicas, buscando sempre trabalhos que dialoguem tanto com questões contemporâneas quanto com a ancestralidade", comentou Roberta.

Com uma programação extensa e imersiva, o festival em 2024 contará com momentos emocionantes que integram música e imagem, com a participação de artistas de povos originários, além de uma imersão na capela do Museu do Estado do Pará, onde o evento será realizado.

"Realizar uma macroprojeção nos oferece uma oportunidade única de repensar a escala e a relação com a arquitetura da cidade. As obras se tornam parte do ambiente urbano, interagindo com o espaço e com o público, criando uma experiência sensorial que vai além da imagem", explicou Aíla, que é também diretora artística do festival.

A programação do festival incluirá, além das projeções, apresentações musicais, DJs e uma feira gastronômica que valoriza a Amazônia como fonte principal de inspiração e ingredientes. Roberta acredita que a troca cultural entre os países amazônicos e a projeção internacional do festival, impulsionada pela visibilidade de Belém com a realização da COP30, solidificará ainda mais o evento.

"Com a maior visibilidade internacional que Belém ganhará nos próximos anos, especialmente com a realização da COP30, o festival tende a se consolidar como um evento cultural de relevância global", disse Roberta.

O festival já passou por diversas edições de sucesso em Belém e Santarém, além de uma edição totalmente online em 2020, onde foi premiado na Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM SP) pela categoria "Inovação: Música e Tecnologia".

Para 2024, o Amazônia Mapping se expande, conectando artistas da Pan-Amazônia e consolidando-se como um evento de grande impacto cultural e artístico. “Sabemos que há desafios de expandir além das fronteiras, mas estamos confiantes nesse início. Toda árvore começa com uma semente”, disse Roberta.

O Amazônia Mapping 2024 tem patrocínio master do Instituto Cultural Vale via Lei de Incentivo à Cultura, apoio do Museu do Estado do Pará, Sistema Integrado de Museus, Secretaria de Cultura do Pará, Fundação Cultural de Belém e Prefeitura de Belém. Idealização e produção da 11:11 Arte, com realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

SERVIÇO

Edital Amazônia Mapping 2024

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 26 de outubro;

Podem ser feitas pelo site do festival www.amazoniamapping.com;

O evento será de 28 de outubro a 2 de novembro.