Mostras de Video Mapping pelo Pará se fundem com arquitetura urbana em espetáculos multissensoriais

O Video Mapping é uma técnica que permite a sobreposição de vídeos em fachadas de edifícios, igrejas e estátuas, criando a ilusão visual da imagem em movimento se “adaptar” à forma e aos contornos dos espaços que são projetados. O resultado é um espetáculo visual considerado hipnotizante que mistura tecnologia e criatividade de uma maneira única. E o Estado do Pará já começa a testemunhar uma crescente e vibrante inovação cultural dessa arte, à medida que as projeções e novas iniciativas encontram seus caminhos para as cidades do interior e a capital paraense.

Uma delas é o Circuito Cultural Mapping no Caeté que encerra as inscrições, nesta terça-feira, 17, para que artistas de todo o país possam participar da 2ª edição. Nela, os artistas visuais poderão levar para a Mostra aberta do Festival em Bragança, uma variedade de obras, incluindo fotografia, vídeo arte, ilustrações, animações, gifs e colagens, que serão exibidas nos dias 20 a 22 de outubro.

“Estamos felizes por protagonizar esse movimento no interior e ter conseguido alcançar vários públicos, até então, pensamos em abrir seletiva regional, mas pensando em divulgar o circuito, fizemos uma chamada nacional. Mais de 40 inscrições, e agora, esse evento se tornou uma oportunidade de apresentar o município e a Amazônia a novos públicos”, declarou a produtora e coordenadora geral do projeto, Raissa Reis.

Sobre o potencial que a arte do Video Mapping traz, Reis destacou como ela pode servir para discutir questões diversas, incluindo cultura, história, ancestralidade e meio ambiente.

“Ela permite intervir de forma criativa em espaços públicos sem degradá-los, e é uma tecnologia encantadora, proporcionando espetáculos visuais e sonoros que nos permitem ver a paisagem e a arquitetura de maneira única”, afirmou Raissa.

Exposições

O público de Belém recebe hoje uma inédita experiência de arte com a chegada da exposição “Amazônia Mapping em Realidade Virtual”, que transportará os espectadores para uma jornada imersiva na Amazônia futurista por meio de 12 obras feitas por diversos artistas amazônidas. O projeto é assinado por Roberta Carvalho e Aíla, e fica em cartaz na Casa das Artes, no bairro de Nazaré, até o dia 24 de outubro, com entrada franca.

Aíla afirmou que está entusiasmada com a oportunidade de levar essa experiência ao público paraense. Ela expressou sua alegria ao ampliar a exposição que, até então, estava disponível apenas no YouTube do Festival, agora se torna uma experiência física que permite ao público mergulhar em um mundo de conteúdo 360° por meio de óculos de realidade virtual. "É algo mágico", resumiu.

Video Mapping em realidade virtual da obra "Resiste" (Divulgação)

A curadora também enfatizou a importância de disponibilizar arte de forma gratuita, especialmente em um mundo cada vez mais digital e virtual. “A gente vive nesse agora que dialoga com o digital, com o virtual, cada vez mais, e poder utilizar dessas ferramentas para fazer arte, é revigorante. A Amazônia é um polo de inovação artística e tecnológica também”, complementou.

Roberta Carvalho destacou que o video mapping na arquitetura urbana proporciona uma perspectiva fascinante para as cidades, alterando a relação entre as pessoas e os espaços urbanos. “A arquitetura se transforma quando uma projeção mapeada acontece, então, você vislumbra uma outra arquitetura por meio de outros artistas que constroem essas obras”, acrescentou.

A próxima atração de video mapping deve ocorrer na capital paraense no dia 22 de outubro, quando um espetáculo visual irá colorir a fachada da Basílica Santuário de Nazaré após a missa de encerramento do Círio 2023. A apresentação do projeto “Cores, Sons e Sensações” é aberta ao público e deve começar a partir de 21h30. O evento faz parte das programações oficiais da festividade.

Neste ano, a produção é da Ampli e do VJ Lobo, e contará como narrativa do videomapping as 12 virtudes de Nossa Senhora de Nazaré, com outros elementos aparecendo na obra. Logo após a exibição, será revelado o tema do Círio 2024.

"O video mapping também trará histórias reais de pessoas que entrevistamos por meses para a criação do roteiro, como o caso de uma mãe que conseguiu a sua casa própria depois de uma enchente", revelou o artista visual VJ Lobo.