Pintora paraense Dina Oliveira apresenta a Amazônia ‘Visada’ para Belém

A pintora paraense Dina Oliveira apresenta na capital paraense a exposição “Visada”, com cerca de 30 pinturas, entre obras inéditas e antigas. A mostra será aberta a partir da próxima sexta-feira, 29, no Espaço Cultural Silveira Athias. A partir de um ponto de vista amazônico, a pintora e desenhista traz em suas obras as cores, paisagens, detalhes e texturas inspiradas em cenários como rios, praias, florestas e manifestações culturais do norte brasileiro, especialmente das regiões de Belém e do Baixo Amazonas.

A exposição se destaca como a primeira individual da artista em 10 anos. A coleção tem ainda quadros que chegam ao público pela primeira vez. Dina afirmou que o contraste dos trabalhos antigos e novos é intencional, assim como o título dúbio da mostra. “Eu acho que essa exposição é lírica até, porque nela eu vejo a Amazônia afetivamente, não consigo ver essa Amazônia de verdade, com tantas mazelas e tantos descuidos”, iniciou. A artista destacou que vê o lado emocional e quase que o desejo de salvação da terra. “Chama-se ‘Visada’ porque tem a ver com a minha observação e memória afetiva, mas a gente sabe que essa terra também é visada pela sua imensidão, que tem muita riqueza, mas também tem muita injustiça social”, explicou.

A relação entre as obras da exposição, segundo a pintora, é de contraste entre o cenário completo e panorâmico, retratado em telas menores, e o detalhe desses cenários, visto de perto em telas maiores. “Eu acho que o trabalho só se completa quando o outro vê, né? A gente faz um caminho de produção, depois de crítica, análise do trabalho e depois leva a público. É esse público que devolve a energia gasta, é um ciclo alimentador. É o que eu ganho no final, a expressão das pessoas sobre o trabalho em si”, declarou a artista.

Dina Oliveira é paraense, filha de pai obidense, e trabalha ainda como professora universitária. Para ela, que sempre pintou em casa, o contato com a nova geração inspira a viver o tempo atual e não ficar presa ao passado. “Eu acho que ser professor da universidade é um negócio revigorante. A gente convive com um público muito diverso e inovador. Sempre gosto de pensar que o nosso tempo é hoje. Então, a gente aprende muito com o novo tempo e os novos alunos que a cada ano chegam”, concluiu a artista.

Dina Oliveira apresenta a exposição "Visada" (Divulgação)

Agende-se

Exposição “Visada”, de Dina Oliveira

Vernissage para convidados: 28/09, a partir das 18h

Visitação aberta ao público: de 29/09 a 01/11, das 9h às 17h, mediante agendamento.

Local: Espaço Cultural Silveira Athias (Av. Alcindo Cacela, 1858 - Nazaré, Belém. Entre as avenidas Magalhães Barata e Gentil Bittencourt)