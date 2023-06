Exposição fotográfica “Para além das margens” chega à Canaã dos Carajás

Criada para o Pavilhão do Brasil na Expo 2020, em Dubai, a exposição “Para além das margens” chega à Cada da Cultura de Canaã dos Carajás, com entrada franca. A mostra reúne obras de grandes nomes da fotografia nacional e internacional, como Elza Lima, Christian Knepper, Marcel Gautherot, Pierre Verger e Walter Firmo. As imagens fazem um panorama sobre a relação entre comunidades e as paisagens em que estão inseridas, com influência dos rios, mares, mangues, por exemplo, em diferentes regiões do país.

Para a chegada a Canaã dos Carajás, o curador e diretor Gabriel Gutierrez redesenhou a expografia especialmente para a Casa da Cultura. “As imagens que se abrem para o visitante transpiram a experiência do homem popular em sua epopeia existencial. Intencionalmente, as imagens retratam os sujeitos que habitam o Brasil. Em seu cotidiano, preparam o sustento, banham, festejam os mais diversos símbolos e sentidos, comungam. Sobretudo, estabelecem com a paisagem um modo original de vida”, descreve Gabriel. “O movimento perpétuo, registrado pelo olhar dos diversos fotógrafos aqui reunidos, brasileiros de várias origens, agracia-nos de forma sensível, possibilitando que nos encontremos refletidos em algum canto do agreste, numa pintura corporal, vestindo indumentárias semelhantes, ou nos refrescando com a água que embora nunca seja a mesma, nos sacia”.

Essa é uma exposição desenvolvida pelo Instituto Cultural Vale e, além da Expo 2020, já passou por cidades como Belo Horizonte (MG) e São Luís (MA), sendo vista por mais de 135 mil pessoas. “Ao promover a itinerância de projetos como ‘Para Além das Margens’, e sua integração com diferentes públicos, o Instituto atua no sentido de democratizar o acesso e valorizar as diferentes identidades e realidades que formam nossa cultura”, diz o diretor presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

Serviço

Exposição “Para além das margens”

Visitações: de segunda-feira a sábado, das 8h às 19h.

Hall da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (Rua das Esmeraldas, 141 – Jardim das Palmeiras, Canaã dos Carajás)

A entrada é gratuita.

Informações: (94) 99220-3451