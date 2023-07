Artistas renomados expõem com curadoria de estudantes

Até o próximo dia 28 de julho, o Serviço Social do Comércio (Sesc), em Marabá, sudeste do Estado, abriga a exposição ‘Rios, artérias e quintais’, uma mostra coletiva que reúne cerca de 50 obras de 21 artistas residentes na cidade. A curadoria é assinada por 13 alunos do curso de graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), sob a coordenação dos professores Armando Queiroz e Gil Vieira Costa.

A mostra traz um apanhado de pinturas, desenhos, fotografias, esculturas, objetos, poemas, muitos deles expostos pela primeira vez, que em conjunto apresentam um panorama das muitas histórias que se cruzam na cidade de Marabá. “No começo desse ano, iniciamos uma disciplina chama crítica e curadoria e a exposição é resultado do que nós debatemos em sala de aula. Nesses encontros, a gente fez um mapeamento do que seria exposição, qual seria o título e chegamos nesse resultado”, explicou o aluno do oitavo semestre de Artes Visuais, Lucas Wilm.

Sobre o título ‘Rios, artérias e quintais’, o estudante ressalta que nasceu da vontade de expressar a dinâmica populacional, socioeconômica e o sentimento de familiaridade utilizando apenas palavras-chave. “É um título que fala sobre o modo como Marabá é constituída, abrigando pessoas de várias regiões do Pará e do Brasil. O rio dá essa ideia de encontro, de fluxo das pessoas. Já as ‘artérias’ são as veias que pulsam, o que as pessoas constroem nessa cidade. E os ‘quintais’ dão ideia de intimidade dessas pessoas, no caso, dos artistas que estão mostrando o seu modo de trabalho, o seu processo criativo aqui na exposição. O nome surgiu da necessidade de unir esses três conceitos”, detalha.

Entre os artistas consagrados, estão nomes como Bino Sousa, Creusa Salame e Antônio Botelho, com produções já conhecidas nas galerias da região e com participação em exposições em outras partes do país. Quem visitar a mostra vai poder apreciar expressões artísticas em várias técnicas distintas. “Aqui tem várias linguagens. Tem pintura, desenho, fotografia, desenho, escultura, objetos tridimensionais e até mesmo texto. A nossa intenção era fazer uma exposição contemporânea, que englobasse essas diferentes linguagens”, conta Lucas.

A estudante Sereia das Maracas, uma das que contribuiu com a curadoria da exposição, entende que essa é uma experiência que enriquece os debates travados em sala de aula. “Contribui demais para que a gente tenha a experiência de montar uma exposição e não apenas ser o artista que fornece o trabalho. É uma outra visão. A gente aprende muito sobre como lidar e formas de ocupar espaços com esses trabalhos”, relata. “Eu, particularmente, sinto falta de mais espaços não só preparados para receber exposições como essa, mas espaços públicos mesmo que nos permitam sair às ruas aproximar a produção artística da população”, conclui a jovem.

Serviço

Exposição coletiva ‘Rios, artérias e quintais’

Visitação: até 28 de julho de 2023

Local: Sesc Marabá (Av. Transamazônica, 1925, núcleo Cidade Nova)

Agendamento de visitas mediadas: (94) 98409 9819

Entrada gratuita

Realização: Sesc e Unifesspa