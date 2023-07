Harry Potter: mundo mágico pode ser conferido de forma gratuita

Há mais de 20 anos, Harry James Potter desbravava o mundo da magia com muita aventura. Ao longo das décadas, o bruxinho ganhou uma legião de fãs, em Belém, os ‘potterheads’, como são chamadas essas pessoas, estão emergindo nesse mundo

Até 23 de julho, em um shopping de Belém, os visitantes terão a oportunidade de explorar encantadoras instalações temáticas inspiradas em cenas icônicas da famosa série de filmes Harry Potter, através da “Harry Potter: Celebrando Hogwarts”.

Jamylle Pires Cook, professora e mestranda da Universidade Federal do Pará, ainda não teve a oportunidade de visitar a imersão, o que deve ocorrer nos próximos dias, mas uma coisa ela sabe: irá usar traje da Corvinal.

Jamylle preparou o seu look Corvinal para visitar a 'Harry Potter: Celebrando Hogwarts' (Jamylle Pires Cook / Divulgação)

No espaço da “Harry Potter: Celebrando Hogwarts”, disponível no primeiro piso, tem divertidas atrações, um deles é o Campo de Quadribol, um local totalmente instagramável, onde os visitantes podem colocar em prática toda sua habilidade no jogo de maior sucesso no mundo bruxo.

Além disso, paisagens que exploram uma vinheta inspirada na Floresta Proibida, deixam o visitante com a oportunidade de evocar seu próprio Feitiço Patrono e se defender das criaturas que lá vivem. Continuando a viagem mágica por Hogwarts, os fãs terão a oportunidade de tirar fotos com a Capa da Invisibilidade na Sala Comunal e resolver um quebra-cabeça para acender o caldeirão na Aula de Poções.

“Acredito não podem faltar as varinhas, alguns livros como o guia Animais Fantásticos e as relíquias da morte”, pontua Jamylle Pires Cook.

A ‘potterheads’ está cheia de expectativa para conhecer o “Harry Potter: Celebrando Hogwarts”: “Quero me sentir dentro do Wizarding World, o mundo bruxo, ter contato com Hogwarts, um local que eu sempre sonhei em visitar”.

Harry Potter é uma série de sete romances de fantasia escrita pela autora britânica J. K. Rowling, que viraram oito filmes, entre os anos de 2001 e 2011. Neles são contadas as histórias de as aventuras de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo ao ser convidado para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Agora, Harry Potter deve receber uma série baseada no universo literário criado por J.K. Rowling. Daniel Radcliffe, que foi protagonista dos oitos filmes da franquia nos cinemas, revelou se existe a possibilidade dele aparecer nesta nova produção.

O primeiro filme que chegou aos cinemas foi Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) e o último, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2011).