Doodle faz homenagem ao 76º Aniversário do ator Alan Rickman, o professor Snape de 'Harry Potter'

Para comemorara o 76º Aniversário de Alan Rickman, o Doodle do Google fez uma homenagem neste domingo (30). Os Doodles são uma versão divertida disposta no logotipo do Google para comemorar feriados, aniversários e a vida de artistas famosos, pioneiros e cientistas.

Alan Rickman é ator e diretor inglês com uma carreira de quase 40 anos. Ele morreu dia 14 de janeiro de 2016, em Londres, no Reino Unido.

Uma grande personalidade do mundo do entretenimento, Alan Rickman se destacou como o professor Severus Snape de "Harry Potter". Mas também se destacou nos filmes "Duro de Matar" e "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões".

Em 2004, ele recebeu uma indicação ao Emmy de Melhor Ator, por "Quase Deuses", já em 2012, foi Pré-Indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2"