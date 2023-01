Doodle do Google homenageia o Bubble Tea; conheça o Chá de Bolhas no Brasil

O doodle do Google apontava na manhã deste domingo (29) a celebração do Chá de Bolhas, o “bubble tea”. A animação, que também é um jogo interativo, mostrava uma raposa produzindo uma bebida, que é conhecida também como chá de boba e chá de leite de pérola.

Com a popularidade da bebida, no dia de hoje, em 2020, foi oficialmente anunciado como um novo emoji.

O bubble tea, é uma bebida à base de chá inventada em lojas de chá em Taichung, Taiwan. O surgimento dela foi no século XVII, nas raízes tradicionais da cultura taiwanesa. Com a onda de imigrantes taiwaneses, a bebida chegou ao exterior e com isso surgiu a inovação no chá de bolhas original. Várias lojas ao redor do mundo ainda estão experimentando novos sabores, adições e misturas. Salões de chá, tradicionais em toda a Ásia, também aderiram à mania do boba, e a tendência chegou a países como Cingapura, Japão, Coreia do Sul e muito mais.

A maioria das receitas do Chá de Bolhas tem como base mistura com frutas ou leite. Melada, matcha, framboesa ou mocha, ainda temos as bolinhas de espumante feitas com geleia de frutas ou tapioca. A bebida ainda pode ser picante e frutado ou doce e leitoso, as combinações são infinitas.

O que é o doodle do Google

O doodle do Google permite uma alteração especial e temporária do logotipo nas páginas iniciais do Google. O objetivo é comemorar feriados, eventos, conquistas e figuras históricas notáveis, por isso, é comum ver em determinadas datas a mudança do logotipo.