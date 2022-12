Quem foi Cláudio Kano, atleta brasileiro homenageado com Doodle do Google hoje (15/12)

A plataforma Google homenagou nesta quinta-feira (15/12) o mesatenista brasileiro Cláudio Kano. O atleta, considerado um dos melhores do mundo, estampa o atual Doodle do site de buscas. Confira quem foi Cláudio Kano e quais as suas conquistas:

Quem foi Cláudio Kano

Nascido em São Paulo no dia 18 de dezembro de 1965, Cláudio Kano iniciou sua carreira aos 10 anos, quando começou a jogar tênis de mesa no Clube Showa. Após demonstrar grande talento, Cláudio foi indicado ao time São bernardo, um dos melhores do país.

Em poucos anos, Cláudio estava competindo contra grandes jogadores de outros países e, neste processo, acabou se tornando amigo dos campeões olímpicos suecos. Após quatro anos de treinos de alto nível na Suécia, Kano retornou ao país com 17 anos de idade e, devido à sua qualidade técnica indiscutível, se tornou um dos treinadores da seleção brasileira de tênis de mesa.

Ao longo de sua carreira, Cláudio conquistou sete medalhas de ouro nos Jogos Pan-americanos. Além destas conquistas, o atleta conquistou outras cinco medalhas e ficou entre os 20 melhores jogadores das Olimpíadas de Seul em 1988 e das Olimpíadas de Barcelona em 1993.

No dia 1° de julho de 1996, ano em que competiria nas Olimpíadas de Atlanta, Cláudio Kano, então com 30 anos de idade, faleceu durante um acidente de moto em São Paulo, deixando um legado internacional e o mérito de ser um dos maiores responsáveis pela popularização do tênis de mesa no Brasil.