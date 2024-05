Gaby Amarantos leva Amaury Lorenzo e Zeca Camargo para festa de aparelhagem em Belém; confira

A cantora Gaby Amarantos, premiada pelo Grammy Latino pelo trabalho com o gênero tecnobrega, levou os famosos Amaury Lorenzo e Zeca Camargo para conhecer uma verdadeira festa de aparelhagem em Belém do Pará. O som do "Surreal Crocodilo A resistência", aparelhagem mais conhecida no Pará apenas como "Croco" embalou a noite dos famosos neste sábado, 11.

Amaury Lorenzo, que veio a Belém encenar o espetáculo "A Luta", no Theatro da Paz, foi filmado se divertindo ao ritmo dos Djs. Nas redes sociais, os fãs comentaram a vinda do ator. "Nosso lindão, aproveitando tudo em Belém", disse uma seguidora. "Que delícia", disse outra.

Amaury participou do clipe de Gaby “Me Libera”, um feat com a Banda Uó. Foi quando os dois fortaleceram a amizade. Assim surgiu o convite de vir conhecer Belém e viver uma noite de aparelhagem.

Já o jornalista e apresentador Zeca Camargo conhece Belém há anos. Ele vem sempre que possível na época do Círio de Nazaré. "Eu acho que o Zeca já deve ter um apartamento alugado na Batista Campos, de tanto que ele gosta de voltar aqui na terrinha", disse outra internauta.