Espetáculo 'A Luta' traz história visceral da Guerra de Canudos

Visceral. Essa é a expectativa para o espetáculo de teatro “A Luta” que chega a Belém para duas apresentações no Theatro da Paz neste sábado (11/05), às 21h, e no domingo (12/05), às 20h. O ator Amaury Lorenzo, que ganhou destaque nacional no papel de Ramiro, da novela “Terra e Paixão”, promete se entregar corpo, alma e sentimentos ao monólogo para o público paraense. No enredo, Amaury se transforma em um rapsodo, espécie de narrador épico, que contará parte da história da Guerra de Canudos (7/11/1896 – 5/10/1897) interpretando os personagens envolvidos.

O espetáculo com direção de Rose Abdallah e autoria de Ivan Jaf foi indicado a diferentes prêmios e também categorias no Prêmio de Teatro Cesgranrio, incluindo melhor ator para Amaury Lorenzo. “Eu sou um rapsodo. Eu narro e vivo toda a história de lá. Eu vivo os generais, o Antônio Conselheiro, aquelas mulheres, aquelas crianças, os soldados... Eu vou vivendo todas aquelas pessoas que fizeram parte da Guerra de Canudos”, explica.

O monólogo teatral se baseia na terceira parte do livro “Os sertões”, de Euclides da Cunha (1866-1909). Uma longa prosa épica narra as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896, entre os homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro e as forças militares da República, recém-proclamada no Brasil (1889).

“O Euclides da Cunha quando jornalisticamente conta a história de Canudos faz um retrato de um Brasil que está saindo de uma monarquia e chegando em um Brasil República, por volta de 1890. Mas quando Euclides da Cunha faz o relato de 1890, ele faz um relato do que nós somos hoje. É muito interessante quando a gente percebe a questão das terras, o Antônio Conselheiro arrebanha milhares de fiéis e toma uma terra, uma fazenda improdutiva, e ali funda uma cidade, com sua própria igreja, com suas próprias leis e regras”, detalha Amaury.

Lorenzo conecta o fato histórico com a realidade brasileira hoje de 2024. “Eu trago momentos no texto da encenação que as pessoas assistem e olham e pensam bom será que isso é do tempo de Canudos, do Brasil de 1890, ou é de agora? Porque são metáforas e percebemos que avançamos pouco. É um pouco triste, mas muito importante de observar”, destaca “O público percebe que a Guerra de Canudos não está no passado. Ela está agora. Nós vivemos ainda uma Guerra de Canudos no Brasil”, assegura.

Amaury Lorenzo está ansioso para conhecer de perto a grandiosidade do Theatro da Paz. “Todos os amigos que eu encontro que falam sobre o Theatro da Paz dizem ‘Amaury você vai para o Theatro da Paz, se prepara porque o teatro é incrível’. Então eu estou com a expectativa de me emocionar”, adianta.

O espetáculo em cartaz desde 2022 tem sido sucesso de crítico e público. Para o ator, o maior prêmio o envolvimento do público com a peça, incluindo a emoção das pessoas que conheceram o teatro por meio do espetáculo. Ele continua extasiado com desafio que o primeiro monólogo na carreira tem lhe proporcionado.

“O desafio maior para mim fazendo um monólogo é estar sozinho no palco. Caso eu esqueça o texto, caso eu erre alguma partitura de movimento, eu preciso me resolver, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Eu sempre tenho que estar vivo para resolver tudo o que acontece no palco. Tudo depende de mim ali, mas com o fazer do espetáculo, eu fui percebendo que eu não estou sozinho, eu estou com o público”, revela.

Lorenzo promete ainda aproveitar a capital do Pará de todas as formas possíveis. Além de estar ansioso para conhecer o público paraense e o Theatro da Paz, ele também pretende curtir uma festa de aparelhagem a convite de Gaby Amarantos no sábado. Já no domingo Amaury terá outra programação especial ao assistir a sua participação na Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da TV Globo, apresentando justamente o tecnobrega nesta semana. “É muita honra e espero abraçar cada irmão e cada irmã de Belém de Pará que for assistir à peça”, assegurou.

Espetáculo “A Luta”

Datas: sábado (11) e domingo (12)

Horários: 21h no sábado, e 20h no domingo

Local: Theatro da Paz, Avenida da Paz - Praça da República, S/N - Campina, Belém

Classificação indicativa: +14 anos

Ingressos: de R$ 80 (meia R$ 40) a R$ 160 (meia R$ 80)

Compras: https://www.ticketfacil.com.br/ ou na bilheteria do Theatro da Paz