Anitta desabafa após perder mais de 200 mil seguidores: 'Porque eu sou macumbeira'

Na tarde desta segunda-feira (13), a cantora Anitta fez uma live nas redes sociais e informou que já perdeu mais de 200 mil seguidores depois de postar um vídeo com imagens de seu novo clipe "Aceita", que deve ser lançado na quarta-feira (15).

A publicação em questão mostra cenas do terreiro de candomblé que Anitta frequenta. A cantora também mostrou imagens da casa e dos rituais.

Após a reação da web, a artista rebateu: "Ninguém é obrigada a me seguir, mas agora você não gosta mais porque eu sou macumbeira. É uma intolerância. É não tolerar, não querer ver, assistir, excluir", afirmou ela.

Anitta disse que sempre teve uma relação plural com a fé e que também respeita outras religiões. "Eu sou a favor de todas as religiões. Eu não sigo minha religião por medo de nada", afirmou a artista.

A artista relatou que ficou assustada após ser vítima de intolerância religiosa: "Eu ainda fico assustada por ver como o ser humano tá cada mais intolerante", declarou.

VEJA MAIS

Anitta ainda afirmou que o clipe de "Aceita" vai citar várias outras manifestações. "Eu quis mostrar todas as religiões coexistindo. Tem cristão, judaísmo, umbanda, cartomante. Tudo o que a gente faz para ser melhor, abraçar o outro... a religião tá ali para a gente cuidar da nossa espiritualidade", defendeu ela.

Ao final, ela ainda disse que não se sente mal com as mensagens. "Não consigo ter raiva, o que eu consigo é continuar fazendo coisas que eu acredito que possam influenciar as pessoas a buscarem serem mais, melhores. Buscar uma evolução".