Exposição fotográfica ‘Daqui’ de Fagner Damasceno retrata o lado urbano da Amazônia

Os paraenses poderão conferir a exposição intitulada “Daqui”, do fotógrafo Fagner Damasceno, aberta ao público desde hoje, 5 de outubro até o dia 5 de dezembro; no Canto, primeiro andar do edifício Manoel Pinto da Silva, na avenida Serzedelo Corrêa, esquina com a avenida Assis de Vasconcelos. Entrada gratuita de terças-feiras aos sábados das 9h às 20h e aos domingos de 8h às 15h.

Fagner Damasceno é artista visual e fotógrafo há 13 anos. O artista passou alguns anos fora e destaca que a exposição reflete esse reencontro desde 2020 com o Pará e contou mais sobre o surgimento da proposta. "A exposição surge como um conjunto de fotos que vêm sendo feitas ao longo do meu retorno para a Amazônia e são um resgate da minha essência. Também representam a maneira que encontrei de documentar a Amazônia que vejo cotidianamente", começou sua fala.

A escolha do nome "Daqui" vem de a necessidade de explicar o que é ser daqui desta região da Amazônia paraense, que historicamente foi invisibilizada, segundo o artista. “Arrigementar [reunir] os artistas daqui mais que uma escolha estética ou conveniente foi um ato político que denota a nossa capacidade de criação e retrato da nossa história, cotidiano e realidade”, reforçou.

A proposta, segundo Fagner, é mostrar os protagonismos dos sujeitos. Ele convidou os artistas da música Layse e Aqno para estrelarem essa história. Fagner destaca também que em suas imagens há o protagonismo Queer, muito presente na Amazônia. "A Amazônia tem uma representatividade enorme no cenário LGBTQIA+ brasileiro por ser um lugar de resistência desde sempre. Desde a criação de festas icônicas como a Chiquita até os eventos atuais, Belém tem uma comunidade muito forte na defesa e empoderamento das pessoas LGBTQIA+", afirmou.

"Muito do que está representado em 'Daqui' é também a forma orgânica que interajo com meus amigos, quando circulamos por esses lugares icônicos de Belém, cenários de tantas histórias marcantes. Ainda assim, é importante ressaltar que muito precisa ser feito em termos de políticas públicas de segurança para coibir as violências praticadas contra a comunidade LGBTQIA+, que segue sendo uma das mais vitimadas por crimes de ódio no Brasil, principalmente as pessoas trans e travestis", refletiu.

Questionado sobre o que o público pode esperar desta exposição e quais são as curiosidades sobre ela, Damasceno diz que: "'Daqui' é um olhar íntimo sobre a vivência na Amazônia e os caminhos que percorri desde que cheguei de retorno aqui. O público pode esperar por imagens que são um prato cheio para observadores ávidos", disse.

Além do convite, o artista deixa uma mensagem ao público paraense. "Neste período tão especial que celebramos mais um Círio, poder olhar nossa Amazônia, representada com toda sutileza necessária que suas nuances pedem, é enriquecedor para instigar nosso olhar sob esse local mágico. Ver 'Daqui' é entender nossa importância dentro desse organismo pulsante que é a Amazônia", finalizou.

Serviço

Exposição fotográfica "Daqui" por Fagner Damasceno

Local: Canto - 1 andar do edifício Manoel Pinto da Silva, na avenida Presidente Vargas, esquina com a avenida Assis de Vasconcelos.

Vernissage: 5/10, às 18h30. No canto, 1º ndar do Ed. Manoel Pnto da Silva.

Horários de visitação: de terças-feiras aos sábados das 9h às 20h e aos domingos de 8h às 15h.

Período de exposição: 05/10 a 05/12/2023

Entrada gratuita