Aqno se despede de “O retorno de Saturno” com clipe que diz que o afeto não é para todos os corpos

O cantor marabaense Aqno começa a se despedir do primeiro álbum da carreira, "O retorno de Saturno" com o videoclipe da música " Tô em outra". A produção será lançada para o público nesta quinta-feira (20), no canal do youtube do artista. Aqno destaca que esse processo de despedida é como uma forma de honrar e agradecer pelos lugares que chegou por meio do primeiro trabalho da carreira.

"O videoclipe é o começo da despedida do primeiro álbum, que foi feito em meio a pandemia. Momento muito difícil para quem faz arte. Foi um trabalho que abriu oportunidades, a gente caminhou quase dois anos com esse trabalho satisfatório e conseguiu furar a bolha e tocar fora do estado. Foi o trabalho que me levou para vários cantos do país", destaca o artista.

A música "Tô em outra" é especial para o artista, pois é inspirado nas canções da Liniker e de outras artistas que circulam por esse gênero musical. E no videoclipe o artista trata sobre afeto, sobre como o afeto não está disponível para todos os corpos no mundo.

"Então, eu chego com essa forma de um extraterrestre, desse corpo que vem de fora, desse corpo que não é de humano e chega aqui querendo saber o que que é o amor, esse amor terráqueo e que volta para Saturno, que é de onde ele vem, muito frustrado porque o amor terráqueo não estava disponível para ele que vem de um lugar diferente. Falar disso tem tudo a ver com a minha trajetória, como um homem gay vivendo com HIV que tem esse atravessamento dos afetos negados, o desejo negado nessa caminhada vivendo com HIV, pois a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de HIV eu sou colocado nesse lugar", pontua o artista sobre a mensagem do clipe.

Além desse clipe, a despedida do álbum também conta com um álbum de remix de todas as músicas e com a participação de artistas paraenses. "Nós vamos apresentar novas versões das músicas que vão colocar o público para dançar. E também vamos apresentar outros clipes", adianta Aqno.

Depois desse processo todo de despedida, a nova etapa será mostrar ao público o segundo álbum, que será lançado em 2024 por meio do edital Natura Musical. O artista destaca que está feliz com toda essa trajetória que vem traçando.

Sobre o artista

Diego Aquino, o AQNO, atualmente vive em Belém do Pará. Sua relação com a música começou desde cedo, mas está na cena local desde 2013, quando passou a participar de festivais paraenses de música autoral. Tem como principais referências Elis Regina, Clara Nunes, Maria Bethânia, Ângela Ro Ro, Ney Matogrosso e intérpretes clássicos da MPB que levam carga dramática em suas canções. Reforça também a importância do movimento tropicalista com Caetano, Gil e os Novos Baianos, e bandas de música pop paraense - brega, Calypso e tecnobrega - Companhia do Calypso, Fruto Sensual e artistas internacionais como Queen e Michael Jackson.

Gay, PVHIV (pessoa vivendo com hiv) há 8 anos e representante de uma cultura local mesmo nascido em uma região conhecida como o “Texas paraense”, onde a homofobia e o machismo impera, AQNO está em forte ascensão na carreira.