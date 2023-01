Música paraense embala o público no aniversário de São Paulo

Três paraenses que dispensam apresentações marcaram presença no aniversário da cidade de São Paulo, comemorado na última quarta-feira (25), com uma grande festa no Vale do Anhangabaú. Dona Onete, a rainha do Chamegado, convidou Gaby Amarantos e Aqno para dividirem o palco com ela e fazer o público sentir um pouco da vibe presente na pulsante música paraense. O público, estimado em 40 mil pessoas, que enfrentaram um calor de 27º para acompanhar a programação, foi desafiado a não ficar parado e não decepcionou.

Nas redes sociais, Dona Onete comemorou a participação na festa e declarou o amor que tem por São Paulo. "Amo São Paulo e desejo tudo de bom que essa cidade e seu povo merecem. O Brasil se encontra aqui e é muito lindo viver tudo isso, muito obrigado pelo convite, estou com o coração em festa", destacou a rainha do carimbó.

Convidado a compartilhar o palco, Aqno cantou "Na linha do arco-iris", música de autoria de Dona Onete que destaca a causa LGBTQIA+, pauta bastante discutida e defendida nas mobilizações que levam milhares de pessoas às ruas da 'Paulicéia Desvairada'. "Dona Onete é uma artista antenada com as causas da comunidade e acaba transferindo isso para a arte dela. Foi lindo viver essa parceria", destacou o cantor.

Aqno também interpretou duas músicas autorais, "Preta e "Sanguessuga", e resssaltou a importância de poder mostrar o seu trabalho diante de um público tão eclético e multifacetado. "Isso representa muita coisa pra minha carreira. Trazer Marabá, que fica no sudeste do Pará, um local fora da rota, e poder mostrar a minha musicalidade em São Paulo, uma cidade que agrega pessoas de todas as regiões do país, é muito significativo", comemorou Aqno.

Sobre o convite, Aqno contou que a parceria com Dona Onete começou no ano passado, quando eles cantaram juntos no Theatro da Paz, no show em que ela foi homenageada pela União Brasileira de Compositores (UBC). Artista, cantor e compositor marabaense, Aqno iniciou a carreira nos festivais de música autoral do Pará, em 2013, mesclando os sons regionais às suas inspirações e referências, em performances influenciadas por sua paixão pelo teatro e a dança.

Com forte atuação na cena artística da região, Aqno tem se tornado protagonista em representatividade, instrumentalizando visibilidade para as vivências e necessidades da comunidade LGBTQIA+ e pessoas que vivem com HIV. Recentemente, premiado pelo edital da Lei Aldir Blanc, do Pará, lançou seu primeiro álbum autoral, “O Retorno de Saturno”, em que conta as suas experiências - inclusive a convivência com o HIV -, fala sobre saúde emocional e faz uma imersão no afeto entre pessoas LGBTQIA+.

Pelas redes sociais, a paraense Gaby Amarantos compartilhou alguns momentos do show no Vale do Anhangabaú, em que cantou sucessos como "Ex my love" e "Banzeiro", este último de autoria de Dona Onete.

Dona Onete, além de cantora e compositora, também é educadora. Nascida no interior do Pará, ela atualmente mora em Belém. Já foi secretária de Cultura e professora de História e Estudos Paraenses, fundou e também organizou grupos de danças folclóricas e agremiações carnavalescas. Na cena musical, detém o merecido título de "Diva" do carimbó chamegado.